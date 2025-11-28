دهس 3 أطفال بسيارة نقل في كفر شكر.. وفاة أحدهم وإصابة الآخرين

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهد مدخل قرية المنشية الصغرى التابعة لمركز كفر شكر بمحافظة القليوبية حادثًا مأساويًا، بعدما صدمت سيارة نقل مسرعة ثلاثة أطفال كانوا يستقلون دراجة نارية، ما أسفر عن وفاة طفل وإصابة اثنين آخرين.

وكان اللواء محمد السيد، مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، تلقى إخطارًا من المقدم محمد عماد، رئيس مباحث مركز كفر شكر، يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود ضحايا.

وانتقلت قوة من المباحث تضم النقيب زياد هاشم، والنقيب أحمد عبدالحفيظ الخولي، والنقيب أحمد عاطف، والنقيب إياد وليد، لموقع الحادث.

وتبين من الفحص أن الطفل المتوفى يدعى إياد مصطفى إبراهيم، فيما جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، وتم إيداع الجثمان بالمشرحة لحين انتهاء الطبيب الشرعي من إجراءات الصفة التشريحية.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات، كما أمرت بدفن الجثمان ومتابعة الحالة الصحية للمصابين.