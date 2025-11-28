إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أصيب 4 أشخاص بكسور وجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، اليوم الجمعة، في حادث تصادم سيارتين، بطما شمالي محافظة سوهاج.

تلقت الأجهزة المختصة إشارة من مستشفى طما المركزي بوصول كل من "عبدالرحمن. ج" 26 عامًا، "عبدالرحيم. س" 53 عامًا، "معتز. ج" 45 عامًا ويقيمون دائرة مركز شرطة جزيرة شندويل مصابين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، "عبدالعزيز. ح" 40 عامًا ويقيم قرية أم دومة دائرة مركز شرطة طما، وغادر الاستقبال ووصل إلى مستشفى طهطا العام وتبين إصابته باشتباه ما بعد الارتجاج، ادعاء حادث تصادم سيارتين.

تبين من التحريات الأولية، وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وسيارة أخرى نقل دائرة مركز شرطة طما.