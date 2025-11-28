غدًا وزير الإسكان ومحافظ كفر الشيخ يفتتحان محطة مياه دقميرة

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلنت محافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، عن زيارة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، السبت، للمحافظة لافتتاح مشروع جديد على أرض المحافظة.

ووفق البيان الصادر عن محافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، سوف يفتتح وزير الإسكان رفقة اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ محطة مياه الشرب بقرية دقميرة التابعة لمركز كفرالشيخ.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز مشروعات البنية التحتية وتحسين خدمات مياه الشرب بمحافظة كفر الشيخ.