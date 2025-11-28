الزوج وراء الجريمة.. كشف لغز مقتل سيدة خنقًا داخل منزلها في المنيا

المنيا - جمال محمد:

كشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا لغز العثور على جثة ربة منزل عليها آثار خنق داخل منزلها بإحدى قرى مركز ملوي جنوب المحافظة.

وبعد ساعات قليلة من الواقعة، تبين أن المتهم بارتكاب الجريمة هو زوج المجني عليها "م.أ"، بسبب خلافات أسرية متكررة بينهما.

وتلقت مديرية أمن المنيا إخطارًا بالعثور على الضحية "د. ي" 19 عامًا، ملقاة على الأرض داخل منزلها، وهو ما أثار الشبهة الجنائية.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ملوي التخصصي، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ملابسات الواقعة، وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم والتحفظ عليه بمركز الشرطة تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة.