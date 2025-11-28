فرصة للسيدات والفتيات.. برنامج تدريبي لتعليم الخياطة بجنوب سيناء

جنوب سيناء - رضا السيد:

أعلنت وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة جنوب سيناء عن إطلاق برنامج تدريبي لتنمية مهارات أعمال الخياطة للسيدات والفتيات، بالتنسيق مع مديرية العمل وإدارة التدريب بالمحافظة.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، وذلك ضمن البرامج المنفذة لتحقيق محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة.

وقالت رشا مصباح، رئيس وحدة تكافؤ الفرص، إن البرنامج يتضمن دورة تدريبية بمركز تدريب الخياطة بمشغل المروة، ستستمر لمدة شهر كامل اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، على أن يكون التدريب يوميًا لمدة 5 ساعات، من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثانية ظهرًا.

وأوضحت رشا مصباح، أن الهدف من البرنامج التدريبي هو إعداد وتأهيل الفتيات والسيدات لسوق العمل، ودفع عجلة التنمية، ونشر ثقافة العمل الحر، مؤكدة أن هذه الحرفة تشكل نواة لإنشاء مشروع صغير يتيح للمرأة المساهمة في زيادة دخل الأسرة وتحسين مستوى المعيشة.

وأشارت "مصباح" إلى أن المستندات المطلوبة للالتحاق بالدورة هي: صورة بطاقة الرقم القومي سارية، شهادة الميلاد، برنت التأمين، وصورتان شخصيتان. وأضافت أن الدورة مجانية، وسيتم تسليم المشاركات شهادات اجتياز الدورة.

وناشدت رئيس وحدة تكافؤ الفرص السيدات بالاستفادة من هذا البرنامج التدريبي والتوجه سريعًا لمشغل المروة التابع للمحافظة لتسجيل أسمائهن.