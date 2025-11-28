إعلان

بعد فيديو "استغاثة معلمة من طلاب".. تعليم الإسكندرية تُصدر بيانًا عاجلًا (صور)

كتب : محمد عامر , محمد البدري

10:45 ص 28/11/2025
    فوضى داخل المدرسة من الطلاب
    إهانة طلاب لمعلمة داخل مدرسة بالإسكندرية
    طلاب يهينون معلمة داخل الفصل

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

أصدرت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، صباح اليوم الجمعة، بيانًا رسميًا للتعليق على مقطع فيديو متداول يُظهر استغاثة معلمة من عدد من الطلاب داخل أحد الفصول بمدرسة عبد السلام المحجوب الرسمية لغات بإدارة شرق التعليمية.

ووفقًا للبيان، وجّه الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، بتشكيل لجنة عاجلة للتحقيق في الواقعة صباح الأحد المقبل، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المتسببين.

- ندوات سلوكية للطلاب

كما أصدر "أبو زيد" تعليمات لمديري عموم الإدارات التعليمية بعقد وتنظيم سلسلة من ندوات التوعية السلوكية للطلاب، إلى جانب عقد لقاءات تشاورية دورية مع أولياء الأمور لإشراك الأسرة في تعديل سلوكيات الطلاب داخل المدارس.

- تطبيق لائحة الانضباط المدرسي

وشدد وكيل الوزارة على أهمية تطبيق لائحة التحفيز والانضباط المدرسي، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية تجاه الطلاب المخالفين، لضمان احترام المعلم وهيبة العملية التعليمية.

وكان مقطع الفيديو المتداول قد أظهر معلمة تستغيث داخل أحد الفصول إثر تعرضها للإهانة من بعض الطلاب، وهو ما أثار حالة من الجدل والغضب الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

- إلقاء صندوق قمامة أمام مكتب المعلمة

وبيّن الفيديو مجموعة من الطلاب وهم يعبثون بمحتويات الفصل، بينما قام بعضهم بإلقاء صندوق قمامة أمام مكتب المعلمة وسط حالة من الفوضى، في مشهد أثار استياءً كبيرًا بين المتابعين.

