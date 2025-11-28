شهد الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، والمهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، مساء الخميس، ختام فعاليات الدورة الـ18 لملتقى الأقصر الدولي للتصوير، بمشاركة نخبة من الفنانين التشكيليين يمثلون 14 دولة عربية وأوروبية.

تفقد الوزير والمحافظ المعرض الجماعي نتاج الورش الفنية للملتقى، الذي استمرت فعالياته من 18 حتى 28 نوفمبر الجاري، حيث استمعا لشرح حول الأعمال التي استلهمت روح الحضارة المصرية وعبق التاريخ من "متحف العالم المفتوح".

وفي كلمته، أكد محافظ الأقصر أن المدينة ليست مجرد وجهة سياحية، بل هي "مهد الفنون" وجذورها ممتدة في عمق التاريخ، مشيراً إلى أن الملتقى يمثل جسراً للحوار الثقافي بين الشرق والغرب، ومساحة تفاعلية تمزج بين الإبداع المعاصر وروح المكان.

شارك في الدورة فنانون من: (مصر، العراق، سلطنة عمان، البحرين، المغرب، ألمانيا، إيطاليا، فنلندا، مقدونيا، إنجلترا، بيلاروسيا، روسيا، وتركيا).

حضر الختام الدكتور خالد أبو الليل رئيس الهيئة المصرية للكتاب، والدكتور أحمد محيي حمزة عميد فنون جميلة الأقصر، وعدد من قيادات صندوق التنمية الثقافية.