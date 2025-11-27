رسالة حب للإمارات وتكريم "بدران".. الأقصر تحتضن عرس الشعر العربي (صور)

الأقصر - محمد محروس:

في ليلة امتزج فيها سحر التاريخ بعبق القصيدة، شهد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، مساء الخميس، انطلاق فعاليات "مهرجان الأقصر للشعر العربي" في دورته العاشرة، وذلك على مسرح مركز المؤتمرات الدولي، بحضور حشد من قامات الفكر والأدب في مصر والوطن العربي، ووفد رفيع المستوى من دائرة الثقافة بالشارقة.

رسالة تهنئة للإمارات في يومها الوطني

استهل محافظ الأقصر كلمته برسالة دبلوماسية، موجهًا تهنئة حارة لدولة الإمارات العربية المتحدة -قيادة وشعبًا- بمناسبة "اليوم الوطني" الذي يوافق الثاني من ديسمبر، مؤكدًا عمق الروابط الأخوية بين البلدين.

ووجه "عمارة" رسالة شكر وتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مثمنًا دعمه اللامحدود للمشروعات الثقافية في الوطن العربي، ورعايته الكريمة لمبادرة "بيوت الشعر"، التي جعلت من "بيت الشعر بالأقصر" منارة للإبداع وملتقى حيوياً للمواهب الشابة.

فلسفة المحافظ: الشعر "طاقة نور" وليس ترفًا

وفي حديثه عن قيمة الفن، طرح المحافظ رؤية فلسفية حول دور الثقافة، مؤكدًا أن الكلمة الصادقة والفن الرفيع هما ركيزتان أساسيتان في مشروع "بناء الإنسان" وتقدم المجتمعات.

وقال المحافظ في كلمته: "إن الإبداع ليس ترفًا، بل هو طاقة نور تُنير العقول، وتعزز قيم الانتماء، وتبني جسوراً من المودة والتفاهم بين الشعوب"، معربًا عن فخره باختيار مدينة الأقصر -مهد التاريخ والفنون- لتكون الحاضنة السنوية لهذا المحفل الثقافي الجامع.

تكريم "بدران" وحضور رسمي رفيع

توج الحفل بتكريم الأستاذ الدكتور محمد أبو الفضل بدران، باختياره "شخصية العام الثقافية"، تقديرًا لمسيرته الأدبية والأكاديمية المؤثرة. كما شهد الختام تبادلًا للدروع، حيث أهدى بيت الشعر درع المهرجان لمحافظ الأقصر تقديرًا لدعمه المستمر للحراك الثقافي.

شهد حفل الافتتاح حضور كوكبة من المسؤولين، في مقدمتهم: سعادة عبدالله العويس، رئيس دائرة الثقافة بالشارقة، والدكتور هشام أبو زيد، نائب محافظ الأقصر، والأستاذ محمد القصير، مدير إدارة الشؤون الثقافية بالشارقة، والدكتور خالد أبو الليل، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب (نائبًا عن وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو)، والشاعر حسين القباحي، رئيس بيت الشعر بالأقصر.

تستمر فعاليات المهرجان حتى 30 نوفمبر الجاري، بمشاركة نخبة متميزة من الأصوات الشعرية العربية، ليظل المهرجان منصة مضيئة تجمع المبدعين من المحيط إلى الخليج.