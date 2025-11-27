بعد مأساة "أبو تلات".. الحبس 3 سنوات لمديري أكاديمية طيران وهمية

سوهاج - عمار عبدالواحد:

قضت محكمة جنح سوهاج، بالحبس 3 سنوات لكل من "سامح. ح. أ"، رئيس مجلس إدارة أكاديمية "ACS" للضيافة الجوية، و"أنغام. ص. ز"، مديرة فرع الأكاديمية، لإدانتهما بإدارة كيان تعليمي وهمي والنصب، ما مهد لوقوع كارثة غرق 7 طلاب بشاطئ "أبو تلات" بالإسكندرية.

جاء الحكم بعد ثبوت تورط المتهمين في إدارة منشأة دون ترخيص، وإيهام الشباب بالحصول على شهادات معتمدة وتعيينهم في المطارات وشركات السياحة الكبرى مقابل مبالغ مالية، وهو ما تكشف عقب "المعسكر التدريبي" الذي نظمته الأكاديمية الصيف الماضي وانتهى بالمأساة.

كانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على مديرة الفرع في 19 أغسطس الماضي، بينما وجه الضحايا اتهامات لرئيس مجلس الإدارة (الهارب) بالاحتيال، وذلك على خلفية حادث الغرق الذي أسفر عن مصرع 7 شباب وفتيات وإصابة 32 آخرين في منطقة العجمي.