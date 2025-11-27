تصادم جرار بقطار ركاب في الإسكندرية وسقوط 4 مصابين

أُصيب 4 أشخاص، اليوم الخميس، في حادث تصادم بين جرار تابع لهيئة السكة الحديد وقطار ركاب متوقف في منطقة مرغم، على خط الإسكندرية – مطروح.



تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية إخطارًا يُفيد بوقوع تصادم بخط قطارات الإسكندرية - مطروح في منطقة مرغم، خلال محاولة تحريك قطار معطل باستخدام جرار سحب، وحدوث خلل في الفرامل أدى إلى اصطدام الجرار بالقطار المتوقف.



وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، بمشاركة 4 سيارات إسعاف، وتم فرض كردون أمني لتأمين المنطقة وتنظيم حركة القطارات.

نتائج المعاينة



أظهرت المعاينة الأولية أن الحادث وقع بسبب عطل فني في القطار الرئيسي، وأثناء محاولة سحبه بجرار مساعد، انزلقت عجلات الجرار نتيجة خلل في كبحه، ما أدى إلى وقوع التصادم داخل المحطة.



المصابون وحالتهم الصحية



أسفر الحادث عن إصابة السائق مجدي بشارة عوض، 58 عامًا من منقطة باكوس، بجرح رضي في الجبهة والأنف، ومساعده محمد عاطف محمد، 43 عامًا من منطقة الرابعة الناصرية، بخدمة في الرأس وإصابة في العمود الفقري.



كما أُصيب أسامة محمد مهنا، 48 عامًا من منطقة القبارى، باشتباه كسر في الساق اليسرى، صباح عبد الفتاح طه، 57 عامًا والمقيمة بمدينة الحمام، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.



ونقل جميع المصابين إلى مستشفى جمال عبد الناصر لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.



استئناف الحركة القطارات



حُرر محضرا بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية فيما جرى تسيير حركة القطارات وعودتها إلى طبيعتها بعد اتخاذ الإجراءات الفنية والأمنية اللازمة.