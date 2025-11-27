إعلان

بحمولة "سن".. انقلاب سيارة نقل ثقيل بطريق الإسكندرية الصحراوي- صور

كتب : محمد عامر , محمد البدري

11:10 ص 27/11/2025
    انقلاب حمولة سيارة نقل بالطريق الصحراوي
    حادث مروري أثناء الدوران للخلف في الإسكندرية (1)
    حادث مروري أثناء الدوران للخلف في الإسكندرية (2)
    حادث مروري يربك المرور بالإسكندرية الصحراوي (2)
    رجال المرور والشرطة في موقع حادث الصحراوي (1)
    رجال المرور والشرطة في موقع حادث الصحراوي (2)
    انقلاب سيارة نقل ثقيل بطريق الإسكندرية الصحراوي (2)
    رجال المرور والشرطة في موقع حادث الصحراوي (3)
    انقلاب سيارة نقل ثقيل بطريق الإسكندرية الصحراوي (1)

شهد طريق "الإسكندرية – القاهرة" الصحراوي، اليوم الخميس، انقلاب سيارة نقل ثقيل بمقطورة محملة بـ"حجر السن"، ما أسفر عن ارتباك مؤقت لحركة المرور، دون حدوث أي إصابات.

حادث مروري بمدخل عبد القادر

تلقى اللواء رشاد فاروق، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة يفيد انقلاب سيارة نقل ثقيل بالقرب من مدخل زاوية عبد القادر بطريق الإسكندرية الصحراوي.

انقلاب سيارة نقل بمقطورة

انتقل ضباط الشرطة والمرور إلى موقع البلاغ، وتبين من المعاينة انقلاب سيارة نقل ثقيل بمقطورة أثناء الدوران للخلف وسقوط حمولتها من "حجر السن" المستخدم في أعمال الرصف بنهر الطريق.

ارتباك المرور بطريق الإسكندرية الصحراوي

أسفر الحادث عن تلفيات بالسيارة وسقوط حمولتها وتوقف مؤقت وارتباك لحركة المرور بالطريق الصحراوي، دون إصابات.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العامرية أول، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

انقلاب سيارة نقل ثقيل طريق الإسكندرية الصحراوي الإسكندرية

