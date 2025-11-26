جامعة بنها تطلق مسابقة فنون ضد العنف للطلاب والمجتمع المدني

أطلق قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها، برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس الجامعة، مسابقة فنية بعنوان "فنون ضد العنف" من خلال وحدة مناهضة العنف ضد المرأة، وذلك في إطار حملة "16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة".

وتهدف المسابقة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بقضايا العنف ضد المرأة، وترسيخ قيم المساواة والاحترام، ودعم دور الفنون كوسيلة للتعبير والتوعية، بالإضافة إلى دعم أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بتمكين المرأة.

كما تسعى المسابقة إلى تشجيع الإبداع الطلابي والمشاركة المجتمعية من خلال أعمال فنية تعبّر عن رفض جميع أشكال العنف ضد المرأة، وتدعو إلى التعايش الإنساني ونشر ثقافة الوعي المجتمعي.

وتضم المسابقة قسمين رئيسيين:

القسم الأول: مخصص للطلاب والمجتمع المدني، ويتيح مشاركة طلاب وطالبات جامعة بنها وخريجيها في مجالات القصة القصيرة، الشعر والنصوص الأدبية، الرسم والتصوير الفني، النحت والتماثيل، الفيديوهات والأفلام التوعوية القصيرة، المشاهد المسرحية الصامتة، والموسيقى أو الأغاني الهادفة.

القسم الثاني: مخصص لذوي الهمم، إيمانًا من الجامعة بقدراتهم الإبداعية ودورهم في التوعية، حيث يمكنهم المشاركة من خلال الرسم أو الأشغال الفنية اليدوية، الشعر أو الإلقاء، العروض الفنية أو الفيديوهات التوعوية، والتمثيل أو الأداء التعبيري.

ويتم التسجيل في المسابقة عبر الروابط المخصصة، على أن يكون آخر موعد للتسجيل يوم 15 ديسمبر المقبل.