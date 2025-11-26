فوق ركام أسقف تهاوت للتو، كانت سيدة مسنة تخوض رحلتها الأخيرة خارج جدران منزلها، لم يكن الخروج عبر الباب المعتاد، بل محمولة عبر شرفة العقار الذي انهار جزئيا في مشهد حبس أنفاس المارة بشارع "السعادة" في منطقة كرموز بالإسكندرية.



كانت "النقالة الصفراء" التابعة للحماية المدنية تشق طريقها هبوطاً بحذر شديد من شرفة العقار رقم 41 المتفرع من شارع النيل بمنطقة كرموز بحي غرب الإسكندرية، بينما تشرع عشرات الأيادي في الأسفل أكفها للسماء، استعداداً لتلقفها وتأمين وصولها إلى سيارة الإسعاف، بعدما حاصرتها انهيارات داخلية في العقار قديم.



دقائق فارقة فوق الركام



عملية الإنقاذ الدقيقة التي نفذتها قوات الحماية المدنية بالعقار رقم 41 المتفرع من شارع النيل، جاءت كحل "اضطراري" وسريع؛ ففور انهيار أسقف الغرف، أصبح استخدام السلالم أو الممرات الداخلية للعقار القديم ضربا من المستحيل والمخاطرة، مما استدعى التدخل بالأوناش لإجلاء السكان العالقين من الشرفات.



وبالتزامن مع اللحظات الحرجة في الأعلى، كانت الأجهزة التنفيذية لحي غرب الإسكندرية تسابق الزمن في الأسفل، حيث تم فصل خدمات الكهرباء والغاز والمياه عن العقار بالكامل، ووضعت الحواجز الحديدية لعزل المنطقة وحماية المارة.



الوضع الصحي



الحادث أسفر عن إصابة 3 أشخاص، بينهم السيدة التي ظهرت معلقة في الهواء. وبحسب البيان الرسمي لمحافظة الإسكندرية، فإن الحالة الصحية للمصابين "مستقرة"، وقد جرى توزيعهم بين "المستشفى الميري الجامعي" و"مستشفى جمال حمادة" لتلقي الرعاية اللازمة.



قرار ترميم لم ينفذ



وعن أسباب ما حدث، كشفت المعاينة الأولية أن العقار المكون من طابق أرضي و4 طوابق علوية، صادر له قرار ترميم برقم 119 لسنة 2018، إلا أنه لم يُنفذ طوال السنوات السبع الماضية، لينتهي الأمر بسقوط الأسقف اليوم.



وتابع الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، ميدانياً تداعيات الموقف فور ورود البلاغ، موجهاً بتوفير الرعاية الطبية للمصابين وإحالة الواقعة للنيابة العامة للتحقيق.



انهيار عقار شارع السعادة



كان قسم شرطة كرموز تلقى بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ من الأهالي يفيد انهيار أسقف العقار رقم 41 شارع السعادة متفرع من شارع النيل، ووجود أشخاص عالقين.



وانتقل الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، واللواء رشاد فاروق، مدير أمن الإسكندرية، وضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ.



5 أسر تسكن العقار المنهار



وتبين من الفحص أن العقار، بناء قديم، مكون من 4 طوابق، وصادر له قرار ترميم رقم 119 لسنة 2018 لم ينفذ من قبل السكان، تقطنه 5 أسر، وانهيار أسقف العقار من الداخل.



أسفر الحادث عن إصابة كل من "ماجدة إبراهيم عامر السيسي، 70 سنة، وريناد سعيد فؤاد عبد الحميد، 10 سنوات، وريتال سعيد فؤاد عبد الحميد، 7 سنوات" باشتباه كسر في الفقرات العنقية والقطنية ونقلت إلى المستشفى الرئيسي الجامعي وجمال حمادة، لتلقي العلاج اللازم.



إنقاذ اثنين آخرين من سكان العقار



فيما أنقذت قوات الحماية المدنية اثنين آخرين من سكان العقار وهما كل من "رمضان فتحي عبد العزيز طه، 33 سنة، سائق، ومحمد فتحي عبد العزيز طه، 48 سنة، سائق توك توك".



وأزال حي غرب الإسكندرية، الأجزاء الخطرة والمعلقة من العقار حفاظًا على سلامة المارة والسيارات، فيما تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة كرموز، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

