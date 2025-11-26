مدير تعليم الجيزة يتفقد مدارس الوراق.. ويؤكد: لا مجال للتقصير

تفقدَ سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، خلال جولة تفتيشية مفاجئة، اليوم الأربعاء، عددًا من المدارس التابعة لإدارة الوراق التعليمية؛ بهدف تعزيز الانضباط وضمان جودة العملية التعليمية داخل المدارس.

فرق متابعة ميدانية دقيقة

رافق وكيل أول الوزارة خلال الجولة كل من: سهام كمال، مدير عام الإدارة، وسعيد شلبي، وكيل الإدارة.

وشملت الجولة عددًا من المدارس؛ منها مدرسة الوراق الثانوية بنات، ومدرسة فاطمة الزهراء، ومدرسة عبد الله بن رواحة الإعدادية بنات.

وتميزت الجولة بالتنفيذ الحازم والمتابعة الدقيقة؛ حيث قام وكيل أول الوزارة بعدة إجراءات مباشرة، منها:

التحاور المباشر مع الطالبات وأولياء الأمور؛ لرصد الواقع الفعلي وضمان وصول التعليمات بوضوح، وفحص شامل للسجلات الإدارية والفنية، بما يشمل سجلات الغياب، والطلاب ضعاف التحصيل، والمتابعات اليومية، وسجلات الأمن والسلامة، مع إصدار تعليمات فورية بإزالة أية ملاحظات، والتأكد من وجود جميع العاملين في مواقعهم ومنع الغياب غير المبرر، وتشديد الإشراف داخل الفصول والممرات والساحات، وإصدار إنذارات حاسمة بعدم التهاون مع أية مخالفة للتعليمات الوزارية الخاصة بالاختبارات الشهرية، ومنع أي طرق تقييم خارجة عن الأطر الرسمية، وتكليف مباشر للموجهين الأوائل وموجهي المواد بتكثيف المتابعة داخل الفصول ورفع تقارير واقعية دقيقة دون تجميل.

وأكد سعيد عطية أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيفًا غير مسبوق للجولات المفاجئة داخل إدارات الجيزة التعليمية كافة، مؤكدًا أن ملف الانضباط أولوية وطنية لا يمكن التساهل فيها، والعملية التعليمية التزام لا يُغتفر فيه التقصير.

