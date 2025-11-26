"تيجي تصيده يصيدك".. كوبرا تلدغ "الحاوي" أثناء استعراض مهاراته بالفيوم

حصر عددي أولي.. تعرف على ترتيب مرتضى منصور في دائرة ميت غمر

شهدت قرية فرقص التابعة لمركز طامية بمحافظة الفيوم واقعة طريفة، بعدما لدغ ثعبان كوبرا أحد الحاوِيين أثناء اللهو معه أمام أحد المنازل القريبة من منزله.

وتداول رواد موقع "فيسبوك" فيديو يُظهر الحاوي أثناء محاولته الإمساك بثعبان كوبرا داخل أحد المنازل، حيث ظهر وهو يلهو بالثعبان لإظهار مهاراته في التعامل مع الثعابين أمام أصحاب المنزل والجيران، قبل أن يتعرض للدغة المفاجئة.

وكان مستشفى طامية المركزي قد استقبل شخصًا يُدعى مؤمن م. ي.، يبلغ من العمر 33 عامًا، ويعمل مزارعًا وحاويًا متخصصًا في استخراج الثعابين من المنازل.

وكشف أحد جيران الحاوي، أن الشاب مؤمن جرى استدعاؤه بعد اكتشاف أحد سكان القرية وجود ثعبان داخل منزله، فقام الحاوي بقراءة بعض التعاويذ الخاصة – وفق اعتقاده– قبل السيطرة على الثعابين، وبعد فترة خرج ثعبان كوبرا من بين القش وحائط المنزل القديم، وأثناء محاولة السيطرة عليه واللهو معه، انقضّ الثعبان على أحد أصابع الحاوي ولدغه.

وعلى الفور، أسرع الأهالي بنقل المصاب إلى مستشفى طامية المركزي للحصول على المصل المضاد لسموم الثعابين، وجرى حجزه بالعناية المركزة تحت الملاحظة لمتابعة أي تأثير محتمل للسم داخل الجسم.