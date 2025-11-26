"الكلابية تبتلع السر".. معاقبة 4 متهمين تخلصوا من جثة رضيعة في قنا

عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي، 4 متهمين بالسجن 3 سنوات لكل منهم، بعد إدانتهم بالتخلص من رضيعة حديثة الولادة وإلقاء جثتها في ترعة الكلابية بمركز دشنا شمالي محافظة قنا.

صدر الحكم برئاسة المستشار ضياء الدين أحمد دهيس، وعضوية المستشارين أحمد عبد الفتاح الصغير، وأحمد محمد حنتيرة، وأمير رشاد أمير، وسكرتارية كرم الطاهر ويوسف الشيخ.

وتعود وقائع القضية إلى 12 يناير 2025، حين وجهت جهات التحقيق للمتهمين: علي. ح. ج، وسمية. ا. ا، وسميرة. ا. ا، وسامي. ا. ا، تهمة التخلص من رضيعة أنجبتها المتهمة الأولى سفاحًا داخل مستشفى دشنا، حيث تسلمها المتهمون عقب الولادة، ثم ألقوا جثتها في ترعة الكلابية خوفًا من الفضيحة.

وأُحيلت القضية، التي حملت رقم 2888 لسنة 2025 جنح دشنا والمقيدة برقم 570 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها بالسجن 3 سنوات بحق المتهمين.