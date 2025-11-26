إعلان

"الكلابية تبتلع السر".. معاقبة 4 متهمين تخلصوا من جثة رضيعة في قنا

كتب : عبدالرحمن القرشي

11:44 ص 26/11/2025

جثة رضيع ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي، 4 متهمين بالسجن 3 سنوات لكل منهم، بعد إدانتهم بالتخلص من رضيعة حديثة الولادة وإلقاء جثتها في ترعة الكلابية بمركز دشنا شمالي محافظة قنا.

صدر الحكم برئاسة المستشار ضياء الدين أحمد دهيس، وعضوية المستشارين أحمد عبد الفتاح الصغير، وأحمد محمد حنتيرة، وأمير رشاد أمير، وسكرتارية كرم الطاهر ويوسف الشيخ.

وتعود وقائع القضية إلى 12 يناير 2025، حين وجهت جهات التحقيق للمتهمين: علي. ح. ج، وسمية. ا. ا، وسميرة. ا. ا، وسامي. ا. ا، تهمة التخلص من رضيعة أنجبتها المتهمة الأولى سفاحًا داخل مستشفى دشنا، حيث تسلمها المتهمون عقب الولادة، ثم ألقوا جثتها في ترعة الكلابية خوفًا من الفضيحة.

وأُحيلت القضية، التي حملت رقم 2888 لسنة 2025 جنح دشنا والمقيدة برقم 570 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها بالسجن 3 سنوات بحق المتهمين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جثة رضيع جنايات نجع حمادي ترعة الكلابية قنا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

قرار عاجل بإيقاف رمضان صبحي 4 سنوات بسبب المنشطات
كأس العالم 2026.. موعد القرعة ونظام البطولة
الإدارية العليا تفصل اليوم في 252 طعنًا انتخابيًا على نتائج المرحلة الأولى
حصر عددي أولي.. مرتضى منصور يُغادر سباق انتخابات النواب في ميت غمر