

المنوفية- أحمد الباهي:

أظهر الحصر العددي الرسمي لانتخابات البرلمان 2025 بدائرة شبين الكوم، حصول المرشح معتز حجازي على أعلى الأصوات بعد أن جمع 35,679 صوتًا صحيحًا، يليه المرشح شريف الغرابلي بـ 22,066 صوتًا، ثم إمام الجندي الذي حصل على 20,298 صوتًا، فيما جاء العناني حمودة بـ 13,542 صوتًا.

وبلغ إجمالي حضور الناخبين بالدائرة 107,580 ناخبًا، من بينهم 7,868 صوتًا باطلًا، بينما سجلت الأصوات الصحيحة 99,712 صوتًا موزعة على المرشحين الأربعة وفق المحاضر الواردة من اللجان الفرعية.

وكانت عملية الفرز، جرت داخل مقر اللجنة العامة بشبين الكوم، وسط إجراءات تنظيمية مشددة وإشراف قضائي كامل حتى الساعات المتأخرة من الليل، عقب يومين من التصويت داخل مقار انتخابية تم تجهيزها مسبقًا ضمن خطة شاملة تضمنت توفير فرق متابعة ميدانية وعمليات ربطة اتصال بين القرى والأحياء لضمان وصول المحاضر فور إغلاق اللجان.

وشهدت لجان شبين الكوم توافدًا متزايدًا للناخبين على مدار اليومين، وسط تأكيدات رسمية بانضباط العملية وعدم تسجيل خروقات مؤثرة، ليستمر بعد ذلك الحصر العددي داخل اللجنة العامة حتى إعلان النتائج النهائية للدائرة رسميًا.

جدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات تختص وحدها بإعلان النتائج النهائية.