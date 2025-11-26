إعلان

تأهب ومتابعات.. أنصار مرشحي النواب يتجمعون في محيط اللجان العامة بكفر الشيخ- صور

كتب : مصراوي

03:42 ص 26/11/2025
  • عرض 5 صورة
    زحام في محيط اللجان
    توافد أنصار المرشحين في محيط اللجان
    خلال زحام أنصار المرشحين

كفر الشيخ- إسلام عمار:

توافد أنصار مرشحي النواب في انتخابات البرلمان 2025، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بمحيط اللجان العامة الأربعة في محافظة كفر الشيخ.

يأتي ذلك وسط متابعات وترقب من أنصار المرشحين لنا تسفر عنه أعمال الفرز وكذا دعمًا لمرشحيهم خلال فترة الفرز.

وتجرى في الوقت الحالي أعمال تسليم محاضر الفرز من رؤساء اللجان الفرعية إلى رؤساء اللجان العامة للدوائر الأربعة.

الدائرة الأولى تضم كفر الشيخ وقلين، والدائرة الثانية سيدي سالم والرياض، والدائرة الثالثة الحامول وبيلا والبرلس، والدائرة الرابعة دسوق وفوه ومطوبس.

يذكر أن محافظة كفر الشيخ، ضمن المحافظات المرحلة الثانية التي تجرى فيها انتخابات مجلس النواب يومي الإثنين 24 والثلاثاء 25 نوفمبر 2025، بينما تجرى جولة الإعادة يومى الأربعاء والخميس؛ 17و 18 من شهر ديسمبر المقبل، لاختيار 20 نائبًا منهم 10 نواب بنظام الفردي، و 10 نواب بنظام القائمة، بدائرة المحافظة.

اللجان العامة بكفر الشيخ انتخابات مجلس النواب في كفر الشيخ الانتخابات في كفر الشيخ كفر الشيخ انتخابات مجلس النواب 2025

