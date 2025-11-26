انتخابات مجلس النواب 2025.. الحصر العددي بالدائرة الأولى في بورسعيد



بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب 2025 في محافظة بورسعيد، الحصر العددي لأصوات الناخبين في الدائرة الأولى.

بلغ عدد الناخبين الحضور 31 ألف 156 ناخبا، منهم 6797 صوتا باطلا، و24 ألف 359 صوتا صحيحا، وأيد القائمة 18 ألف 736 ناخب، ورفضها 5623 ناخب.

وعلى المقاعد الفردية بلغ عدد الناخبين الحضور 31 ألف 156 صوتا، منهم 3477 صوت باطل، و27 ألف و679 صوت صحيح، وحصل تامر الحمزاوي على 8299 صوت، ومحمد ابو طالب 1029 صوت، وحامد بندق 509 صوت، محمد سليمان 98 صوت، ياسر البدري فرغلي 1455 صوت، نبيل نوار 242 صوت، وأحمد فرح 185 صوت.

بينما حصل ماهر شوقي على 533 صوت، واسلام فليه 5356 صوت، وسامي عامر 3786 صوت، وحسن عمار 6187 صوت.