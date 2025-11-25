سيارة مجهولة تصدم مرشحًا للنواب بالمنوفية وتفر هاربة

صدمت سيارة مجهولة مسرعة الشيخ زين دبور، المرشح لانتخابات مجلس النواب عن دائرة "قويسنا وبركة السبع" بمحافظة المنوفية، مساء اليوم الثلاثاء، وفر قائدها هاربًا من موقع الحادث.



وأفاد مصدر مطلع أن السيارة باغتت المرشح (رقم 6 - رمز حصان البحر) أثناء سيره بنطاق الدائرة، وغادرت الموقع قبل التقاط أرقامها، فيما نُقل "دبور" لتلقي الإسعافات اللازمة وسط تجمع أنصاره وأهالي قريته "ميت برة".



يأتي الحادث بالتزامن مع سير العملية الانتخابية في المنوفية داخل 500 مقر انتخابي لاستقبال قرابة 3 ملايين ناخب، وسط تأكيد المحافظ عدم رصد خروقات مؤثرة وانتظام العمل في كل اللجان.