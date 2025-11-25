إعلان

طوابير "الجناين" والزي البدوي يتصدران انتخابات السويس (صور)

كتب : حسام الدين أحمد

06:29 م 25/11/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    اقبال على اللجان في الفترة المسائية
  • عرض 4 صورة
    الزي بدوي يميز أهالي ابو سيال
  • عرض 4 صورة
    عربان ابو سيال يتصدرون المشهد بلجنة الغزالي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

السويس - حسام الدين أحمد:

تصدر القطاع الريفي بحي "الجناين" المشهد الانتخابي في السويس مع انطلاق الفترة المسائية لليوم الثاني والأخير، حيث اصطف الناخبون في طوابير منتظمة، لا سيما في لجان مدارس "محمد فريد"، و"أبو حامد الغزالي"، و"الشهيد محمد خاطر" بقرية كبريت.

تميزت اللجان بحضور لافت لقبائل العربان بمنطقة "أبو السيال" بزيّهم البدوي المميز، وسط تنوع اجتماعي وقبلي بالحي الذي يضم عائلات من أصول صعيدية وأخرى من الدلتا، مما يعكس حراكًا مكثفًا في هذا القطاع.

ورغم أن كتلة الحي التصويتية تبلغ 83 ألف ناخب فقط (أقل من 20% من إجمالي 505 آلاف ناخب بالمحافظة)، إلا أن نسب المشاركة المعتادة التي تصل إلى 40% تجعله قوة مرجحة في حسم المقعدين اللذين يتنافس عليهما 18 مرشحًا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انتخابات النواب بالسويس حي الجناين انتخابات مجلس النواب 2025

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان