طوابير "الجناين" والزي البدوي يتصدران انتخابات السويس (صور)

السويس - حسام الدين أحمد:

تصدر القطاع الريفي بحي "الجناين" المشهد الانتخابي في السويس مع انطلاق الفترة المسائية لليوم الثاني والأخير، حيث اصطف الناخبون في طوابير منتظمة، لا سيما في لجان مدارس "محمد فريد"، و"أبو حامد الغزالي"، و"الشهيد محمد خاطر" بقرية كبريت.

تميزت اللجان بحضور لافت لقبائل العربان بمنطقة "أبو السيال" بزيّهم البدوي المميز، وسط تنوع اجتماعي وقبلي بالحي الذي يضم عائلات من أصول صعيدية وأخرى من الدلتا، مما يعكس حراكًا مكثفًا في هذا القطاع.

ورغم أن كتلة الحي التصويتية تبلغ 83 ألف ناخب فقط (أقل من 20% من إجمالي 505 آلاف ناخب بالمحافظة)، إلا أن نسب المشاركة المعتادة التي تصل إلى 40% تجعله قوة مرجحة في حسم المقعدين اللذين يتنافس عليهما 18 مرشحًا.