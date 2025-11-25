محافظ المنيا يتفقد مدرسة الزراعة لرفع كفاءة الإنتاج الحيواني والألبان

تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، مدرسة المنيا الثانوية الزراعية، استعدادًا لرفع كفاءة عدد من أقسام المدرسة لإقامة مشروعات إنتاجية في مجالي تربية المواشي وتصنيع الأعلاف والألبان، في إطار خطة المحافظة لتعزيز دور التعليم الفني الزراعي وتحويله إلى مصدر إنتاجي يخدم المجتمع المحلي.

جاء ذلك بحضور صابر عبد الحميد زيان وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور طارق ربيع مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، والدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة المنيا، وعدد من القيادات التعليمية.

وأوضح المحافظ أنه سيتم رفع كفاءة قسم الإنتاج الحيواني بالمدرسة من خلال تنفيذ صيانة شاملة وكاملة، وسيتم تربية نحو 50 رأسًا من عجول التسمين لتوفير اللحوم للمواطنين بأسعار مخفّضة، إلى جانب رفع كفاءة قسم الألبان بهدف توفير منتجات عالية الجودة لأهالي المحافظة، على أن يكون هذا المشروع نواة لتعميم مشروعات مشابهة داخل مراكز المحافظة.

وأشار كدواني إلى أن المحافظة بصدد عقد بروتوكول تعاون مع مديرية التربية والتعليم لتنفيذ مشروع كبير لإنتاج منتجات الألبان بطاقة استيعابية أكبر من الوضع الحالي، بما يحقق قيمة اقتصادية مضافة، ويدعم توفير منتجات آمنة وموثوقة للمواطنين.

وخلال جولته، أكد المحافظ أهمية التوسع في المشروعات الإنتاجية داخل المدارس الفنية، باعتبارها ركيزة أساسية لإكساب الطلاب مهارات عملية حقيقية تسهم في تأهيلهم لسوق العمل، فضلًا عن دورها في دعم الاقتصاد المحلي وتوفير منتجات بأسعار مناسبة.

جدير بالذكر أن قسم الإنتاج الحيواني بمدرسة المنيا الثانوية الزراعية تبلغ مساحته نحو 400 متر مربع، ويضم إسطبلًا يحتوي على 8 ملاعب، يتسع كل ملعب من 5 إلى 10 رؤوس بإجمالي 50 عجلًا، فضلًا عن مبنى مخصص لمبيت الحيوانات، وغرف للتدريس، ومخازن للأعلاف، ووحدة تدريب مجهزة لإكساب الطلاب مهارات تصنيع الأعلاف.