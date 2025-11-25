إعلان

تفاصيل ضبط سيدة تجمع بطاقات الناخبين بالمنوفية

كتب : أحمد الباهي

03:02 م 25/11/2025

ضبط سيدة

في مشهد لافت وسط أجواء الانتخابات بمحافظة المنوفية، شهد اليوم الثاني للتصويت موقفًا أثار جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حين كان النائب البرلماني أيمن معاذ، المرشح عن دائرة "منوف–سرس الليان–السادات"، كان يتابع سير العملية الانتخابية أمام إحدى اللجان لاحظ حركة غريبة لسيدة قرب محيط اللجنة.

وبحسب شهود عيان، لاحظ معاذ أن السيدة تحمل بين يديها عددًا من البطاقات الانتخابية لمواطنين آخرين، فاقتادها على الفور إلى الجهات الأمنية المتواجدة في المكان، موثقًا الواقعة بالفيديو، ليصبح المقطع المتداول على الإنترنت إثباتا لخروقات انتخابية.

وتأتي هذه الواقعة في ظل متابعة مشددة للجان الانتخابية في المنوفية، التي تضم أكثر من 500 مقر انتخابي و542 لجنة عامة وفرعية، يستقبلون نحو 3 ملايين ناخب. اللجان شهدت تجهيزات مكثفة، بما في ذلك توفير ممرات ميسرة لكبار السن وذوي الهمم، مع مراقبة مستمرة من غرف العمليات لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة ونزاهة.

المشهد الذي وثقه الفيديو لم يكن مجرد ضبط مخالفة، بل رسالة قوية حول حرص المرشحين على نزاهة الانتخابات وسلامة العملية الانتخابية في محافظة المنوفية.




