"الحقيقة هتظهر".. عادل مجدي كامل يدعم رمضان صبحي خلال محاكمته

شهدت محكمة جنايات الجيزة اليوم الثلاثاء، حضور اللاعب عادل مجدي كامل، نجل الفنانين مجدي كامل ومها أحمد، لتقديم الدعم المعنوي للاعب رمضان صبحي نجم بيراميدز، خلال ثالث جلسات محاكمته بتهمة التزوير.



وقال عادل مجدي كامل لمصراوي، إنه جاء لمساندة صديقه في محنته، مضيفًا: "إحنا واقفين معاه قلبًا وقالبًا وواثقين في نزاهة القضاء المصري، وبإذن الله الحق هيوصل ورمضان يرجع لنا بخير".



وأضاف: "كل اللي يعرف رمضان يعرف إنه إنسان محترم وعمره ما يعمل حاجة غلط، والحقيقة هتظهر قدام المحكمة".



وكان قد أكد رمضان صبحي، خلال الجلسات السابقة، تمسكه ببراءته ونفي أي علاقة له بالتزوير في مستندات امتحانات معهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق، مؤكدًا أنه لم يشاهد أو يوقع على أي أوراق متعلقة بالقضية.



