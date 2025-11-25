أحمد فؤاد هنو يزور أسيوط لبحث تطوير البنية الثقافية في الصعيد -صور

وصل الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، إلى محافظة أسيوط يرافقه وفد من قيادات الوزارة، حيث كان في استقباله اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، بمكتبه، بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.



وأفاد مصدر مسؤول بالمحافظة، بأن زيارة الوزير تأتي ضمن جولة تشمل عدداً من المواقع الثقافية في محافظات الصعيد، بهدف مناقشة قضايا ثقافية ودعم وتفعيل دور أجهزة وهيئات الوزارة، إضافة إلى متابعة التطورات الخاصة بقصور وبيوت الثقافة في صعيد مصر، وذلك في إطار خطة الوزارة لتعزيز النشاط الثقافي بالمحافظات.