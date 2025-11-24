مصرع شخص وإصابة 4 في انقلاب ملاكي بترعة في أسيوط

لقي شخص مصرعه وأصيب 4 آخرون، مساء اليوم الاثنين، إثر انقلاب سيارة ملاكي داخل ترعة على الطريق الزراعي بمركز ساحل سليم في أسيوط.



كان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا بالحادث الذي وقع للسيارة رقم "2638 ي ل س"، وأسفر عن وفاة محمد سمير عبدالحافظ.



كما أصيب في الحادث كل من: سيد خلف الله أمين (58 عامًا)، ومحمد صلاح الدين حسانين (38 عامًا)، ومحمد محمد عبدالعزيز (41 عامًا)، وعمرو محمد عبدالحميد (20 عامًا)، وجرى نقلهم لمستشفى ساحل سليم للعلاج.

