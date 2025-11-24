إعلان

مصرع شخص وإصابة 4 في انقلاب ملاكي بترعة في أسيوط

كتب : محمود عجمي

10:37 م 24/11/2025

السيارة بعد انتشالها من الترعة

لقي شخص مصرعه وأصيب 4 آخرون، مساء اليوم الاثنين، إثر انقلاب سيارة ملاكي داخل ترعة على الطريق الزراعي بمركز ساحل سليم في أسيوط.


كان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا بالحادث الذي وقع للسيارة رقم "2638 ي ل س"، وأسفر عن وفاة محمد سمير عبدالحافظ.


كما أصيب في الحادث كل من: سيد خلف الله أمين (58 عامًا)، ومحمد صلاح الدين حسانين (38 عامًا)، ومحمد محمد عبدالعزيز (41 عامًا)، وعمرو محمد عبدالحميد (20 عامًا)، وجرى نقلهم لمستشفى ساحل سليم للعلاج.

مصرع شخص إصابة 4 انقلاب ملاكي أسيوط

