مصرع سيدة سقطت من شرفة منزلها ببورسعيد

لقيت سيدة مصرعها، مساء اليوم الإثنين، إثر سقوطها من شرفة منزل أمام مجمع هيئات التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، في ظروف غامضة.



تلقت مديرية أمن بورسعيد، بقيادة اللواء محمد خليل الجمسي، إخطارًا بسقوط "شيماء محمد محمد شلبي" (50 عامًا) جثة هامدة من علو في المنطقة المذكورة.



انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ، حيث نُقل الجثمان للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بالتحري حول ملابسات الواقعة والتصريح بالدفن عقب انتهاء الإجراءات القانونية.