50 شركة سياحة تزور السويس لتعزيز الحركة السياحية (صور)

تستضيف محافظة السويس بعد غدٍ الأربعاء وفودًا من 50 شركة سياحة من خارج المحافظة، في إطار مبادرة "تعالي السويس" للتعريف بتراث ومعالم المدينة الباسلة.

وتأتي الزيارة تحت رعاية اللواء أ.ح الدكتور طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، بعد عقد عدة لقاءات بديوان عام المحافظة بحضور مسؤولي شركات السياحة والقيادات التنفيذية المعنية.

وتفقد المحافظ ومسؤولو الشركات معالم السويس، بما في ذلك متحف السويس القومي، والكورنيش، والممشى التاريخي ببورتوفيق، وبعض المناطق السياحية والثقافية والترفيهية، والمقرر أن تزورها الوفود خلال يومي 26 و27 نوفمبر الجاري.

وتهدف الزيارة إلى تعريف الزائرين بتراث المدينة العريق وتاريخها العظيم، والترويج للسياحة من خلال شركات السياحة، بما يسهم في تعزيز الحركة السياحية بالسويس وتنشيط القطاع الاقتصادي المحلي.