حرص المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم الإثنين، على متابعة سير العملية الانتخابية في انتخابات مجلس النواب 2025، حيث تفقد عددًا من اللجان الانتخابية بحي غرب شبرا الخيمة للاطمئنان على انتظام العمل وتوافد الناخبين منذ الساعات الأولى.

وتابع المحافظ عملية فتح اللجان في موعدها دون أي معوقات، مشيرًا إلى أن اللجان شهدت تدفقًا ملحوظًا للناخبين للإدلاء بأصواتهم في أجواء آمنة وميسرة، وسط تواجد مكثف من الجهات التنفيذية والأمنية.

كما أجرى المحافظ اتصالًا مرئيًا مباشرًا من داخل غرفة السيطرة الموحدة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء وغرف العمليات الفرعية، للاطمئنان على استقرار الأوضاع وتذليل أي عقبات قد تواجه المواطنين أو القائمين على العملية الانتخابية.

واطلع المهندس أيمن عطية على تقارير تفصيلية حول نسب الإقبال وموقف التأمين داخل وخارج المقار الانتخابية، مؤكدًا أن غرفة العمليات الرئيسية تعمل على مدار الساعة للتعامل الفوري مع أي مستجدات.

ووجّه المحافظ بضرورة توفير كافة سبل الراحة للناخبين، خاصة كبار السن وذوي الهمم، مع التأكد من توفير المقاعد والمظلات وكافة التيسيرات اللوجستية، بما يضمن سلامتهم وسهولة مشاركتهم.

وخلال جولته، أشاد المحافظ بالدور المشرف للمرأة المصرية في العملية الانتخابية، قائلًا: "الست المصرية أحسن ست في الدنيا.. ودورها في الانتخابات مشرف وواضح للجميع، فهي دائمًا في الصفوف الأولى وتتحمل المسؤولية بكل قوة ووعي."

وأكد المحافظ أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني ورسالة واضحة للعالم تعكس وعي الشعب المصري ومسؤوليته تجاه مستقبل بلاده، داعيًا جميع المواطنين إلى المشاركة الإيجابية والإدلاء بأصواتهم.