بعد تصادم سيارة بنزين.. السلطات تمنع كارثة على صحراوي الإسكندرية (صور)

نجحت أربع جهات تنفيذية في منع وقوع كارثة على طريق الإسكندرية - القاهرة الصحراوي، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، بعدما اصطدمت سيارة نقل مواد بترولية بحواجز كوبري العامرية.

تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد اصطدام سيارة نقل مواد بترولية بالحواجز الخرسانية وتعطل حركة المرور أعلى كوبري العامرية.

وانتقل ضباط قسمي شرطة العامرية أول وثانٍ، وقوات الحماية المدنية والمرور إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص اختلال عجلة القيادة بيد سائق السيارة، التي كانت تحمل 29 ألف لتر بنزين 95.

وكشفت المعاينة اصطدام السيارة بفواصل وحواجز الطريق وكسر أربعة فواصل، مع وجود فاصلين أسفل السيارة، ما تسبب في منعها من الحركة وإيقاف السير في الاتجاهين.

واستمرت محاولات رفع السيارة وإعادة الحركة ثلاث ساعات ونصف، حيث جرى فرض كردون أمني حول موقع الحادث لمنع تسرب المواد البترولية أو حدوث أي تماس مع النار، بدءًا من الساعة الواحدة صباحًا حتى الرابعة والنصف، حتى أمكن قطرها وإعادة تسيير حركة المرور مرة أخرى.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة للتحقيق.