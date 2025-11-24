إعلان

بعد تصادم سيارة بنزين.. السلطات تمنع كارثة على صحراوي الإسكندرية (صور)

كتب : محمد عامر , محمد البدري

01:44 م 24/11/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    اصطدام سيارة مواد بترولية بحواجز كوبري العامرية (1)
  • عرض 6 صورة
    4 جهات حكومية تنقذ الصحراوي من كارثة (1)
  • عرض 6 صورة
    سيارة تحمل 29 ألف لتر بنزين تعطل المرور (2)
  • عرض 6 صورة
    اصطدام سيارة مواد بترولية بحواجز كوبري العامرية (2)
  • عرض 6 صورة
    سيارة تحمل 29 ألف لتر بنزين تعطل المرور (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نجحت أربع جهات تنفيذية في منع وقوع كارثة على طريق الإسكندرية - القاهرة الصحراوي، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، بعدما اصطدمت سيارة نقل مواد بترولية بحواجز كوبري العامرية.

تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد اصطدام سيارة نقل مواد بترولية بالحواجز الخرسانية وتعطل حركة المرور أعلى كوبري العامرية.

وانتقل ضباط قسمي شرطة العامرية أول وثانٍ، وقوات الحماية المدنية والمرور إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص اختلال عجلة القيادة بيد سائق السيارة، التي كانت تحمل 29 ألف لتر بنزين 95.

وكشفت المعاينة اصطدام السيارة بفواصل وحواجز الطريق وكسر أربعة فواصل، مع وجود فاصلين أسفل السيارة، ما تسبب في منعها من الحركة وإيقاف السير في الاتجاهين.

واستمرت محاولات رفع السيارة وإعادة الحركة ثلاث ساعات ونصف، حيث جرى فرض كردون أمني حول موقع الحادث لمنع تسرب المواد البترولية أو حدوث أي تماس مع النار، بدءًا من الساعة الواحدة صباحًا حتى الرابعة والنصف، حتى أمكن قطرها وإعادة تسيير حركة المرور مرة أخرى.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة للتحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تصادم سيارة بنزين صحراوي الإسكندرية سيارة نقل مواد بترولية

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

جمع بطاقات ومبالغ مالية.. الداخلية تكشف شبكة تلاعب بالأصوات لصالح مرشحين في المحلة
قفزة جديدة في سعر الدولار مقابل الجنيه
قفزة في صادرات مصر من الذهب.. وصلت إلى 6.7 مليار دولار لأول مرة
تقلبات الطقس اليوم.. أمطار قد تصل لحد السيول على 3 مناطق
اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الثانية