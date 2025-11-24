جامعة سوهاج تتألق.. طلاب ذوي الهمم يحققون 6 ميداليات بالإسكندرية

أعلن الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، فوز أبنائه الطلاب من ذوي الهمم بالمراكز الأولى وحصولهم على 6 ميداليات (3 ذهب و2 برونزية وفضية)، خلال مشاركتهم في فعاليات اللقاء الرياضي لطلاب وطالبات الجامعات من ذوي الإعاقة.

وأُقيم اللقاء الرياضي على ملاعب المدينة الشبابية بأبي قير في الفترة من 20 إلى 23 نوفمبر 2025، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي ومديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، وتحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

هنأ رئيس الجامعة الطلاب والطالبات أصحاب الهمة والعزيمة على تميزهم ونجاحهم في حصد مراكز متقدمة على مستوى الجامعات، مؤكدًا أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حريصة على تقديم الرعاية الكاملة لذوي الهمم، وتلبية احتياجاتهم كافة، وتسخير كل السبل للارتقاء بهم علميًا واجتماعيًا، وإزالة جميع الحواجز للحصول على فرص متساوية وتحقيق العدالة الاجتماعية، وإتاحة الاندماج والمشاركة داخل المجتمع.

وقال الدكتور حسين طه، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إن اللقاء تم تنظيمه في إطار الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية لذوي القدرات الخاصة، وانطلاقًا من أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، ويهدف إلى رفع معدلات اللياقة البدنية للطلبة والطالبات من ذوي الإعاقات المختلفة. وأضاف أن الفعاليات شهدت مشاركة أكثر من 700 طالب وطالبة يمثلون 25 جامعة مصرية، وتنافسوا في عدد من الألعاب البارالمبية شملت: كرة الجرس، ألعاب القوى، تنس الطاولة، الكرة الطائرة جلوس، ورفع الأثقال.

وأوضح الدكتور محمد كمال، منسق الأنشطة، والدكتور أحمد عاطف، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، أن الجامعة شاركت بوفد طلابي مكون من 14 طالبًا وطالبة، وحصل كل من الطالب عماد الغول عبد الحميد بكلية التجارة، والطالب محمود أشرف بكلية التربية النوعية على المركز الأول والميدالية الذهبية في رياضة رفع الأثقال، كما فازت الطالبة أنعام جمال بكلية التربية النوعية بالمركز الأول والميدالية الذهبية في ألعاب القوى.

وأضاف نشأت عباس، مدير إدارة النشاط الرياضي، أن الوفد حصد أيضًا المركز الثاني والميدالية الفضية في مسابقة ألعاب القوى، والتي فاز بها كل من الطالب محمود دياب، والطالبة نرمين صابر، بالإضافة إلى حصول الطالبة نورهان علاء على المركز الثالث والميدالية البرونزية في رفع الأثقال.

وشارك في الإشراف على الوفد الطلابي كل من: كابتن إسلام حجازي، وكابتن محمد شوقي، وكابتن هالة مسعود.