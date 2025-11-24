إقبال متزايد وتأمين مكثف مع بدء انتخابات النواب بالإسماعيلية

انطلقت، صباح اليوم الإثنين، انتخابات مجلس النواب 2025 في محافظة الإسماعيلية، حيث فتحت اللجان أبوابها في تمام التاسعة صباحًا لاستقبال الناخبين وسط استعدادات مكثفة وإجراءات تنظيمية محكمة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة.

وشهدت الساعات الأولى توافدًا ملحوظًا من المواطنين على عدد من المراكز الانتخابية بمختلف الأحياء والمراكز، فيما انتشر أفراد الأمن أمام مقار اللجان لتأمين محيطها وتنظيم حركة الدخول والخروج، إلى جانب تواجد فرق من الشباب المتطوعين لتوجيه الناخبين وتيسير عملية التصويت.

وتضم محافظة الإسماعيلية 168 مركزًا انتخابيًا تستقبل أكثر من مليون ناخب يحق لهم الإدلاء بأصواتهم لاختيار 5 مرشحين بالنظام الفردي و3 مرشحين بنظام القائمة. وقد جرى تجهيز المقار بشكل كامل خلال الأيام الماضية، بما في ذلك مراجعة مصادر الطاقة والمياه، وتنظيف الساحات، وتوفير مظلات ومقاعد لانتظار المواطنين.

كما أعلنت المحافظة رفع درجة الاستعداد بجميع الجهات التنفيذية، وربط غرف العمليات في الوحدات المحلية بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة؛ لمتابعة العملية الانتخابية لحظة بلحظة والتعامل الفوري مع أي ملاحظات. وتم تفعيل خطط الطوارئ داخل المستشفيات ونشر سيارات إسعاف بالقرب من المراكز الانتخابية، إضافة إلى توفير كراسي متحركة لكبار السن وذوي الهمم.

وأكد اللواء أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، أن جميع اللجان تعمل بكامل طاقتها، مشددًا على أن الهدف هو توفير بيئة آمنة ومنظمة تمكّن المواطنين من الإدلاء بأصواتهم بكل حرية ويسر. وقال: “مهمتنا تهيئة الأجواء ومتابعة كل التفاصيل دون التدخل في اختيارات الناخبين، لضمان عملية انتخابية تليق بمحافظة الإسماعيلية وبالدولة المصرية”.

وتستمر عملية التصويت حتى مساء غدٍ الثلاثاء، وسط توقعات بزيادة الإقبال خلال ساعات ما بعد الظهيرة ومع خروج الموظفين من أعمالهم.