70% أجانب.. ختام ماراثون شرم الدولي برأس محمد (صور)

4.7 مليون ناخب يختارون نواب الدقهلية بين 288 مرشحًا غدًا (صور)

جنوب سيناء - رضا السيد:

أسدل الستار على فعاليات النسخة الرابعة عشرة من ماراثون شرم الدولي للجري، الذي أقيم داخل محمية "رأس محمد"، تحت رعاية وزارات الشباب والرياضة، البيئة، والسياحة والآثار، ومحافظة جنوب سيناء.

حقق الماراثون هذا العام رقمًا قياسيًا في نسبة المشاركة الدولية التي تجاوزت 70% من إجمالي 1000 متسابق يمثلون 25 جنسية، وهي النسبة الأعلى في تاريخ الماراثونات المصرية، خاصة بعد اعتماد السباق دوليًا من الاتحاد الدولي لسباقات الطرق (AIMS).

تنوعت المنافسات بين سباقات لمسافات 5 كم، 10 كم، و21 كم.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن نجاح هذه النسخة يعكس مكانة مصر المتقدمة على خريطة السياحة الرياضية، مشيرًا إلى أن الحدث يمثل نموذجًا للتكامل بين الوزارات لاستغلال المقومات الطبيعية لشرم الشيخ. وأضاف أن الارتفاع غير المسبوق في أعداد الأجانب يعكس الثقة الدولية في التنظيم المصري.

جاء تنظيم السباق داخل محمية رأس محمد في إطار التعاون مع وزارة البيئة لضمان استدامة الحدث والحفاظ على الطبيعة، وسط إشادة واسعة من المشاركين بالتنظيم والتسهيلات اللوجستية والطبية المقدمة.