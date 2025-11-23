قرار عاجل لمحافظ القليوبية بعد سقوط "تريلا" في ترعة بطوخ (صور)

4.7 مليون ناخب يختارون نواب الدقهلية بين 288 مرشحًا غدًا (صور)

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أشرف المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، ميدانيًا اليوم الأحد، على عمليات إنقاذ وانتشال سيارة نقل ثقيل (تريلا) سقطت في ترعة محاذية للطريق الزراعي بمدينة طوخ، وتحديدًا عند منطقة مزلقان "كفر الجمال".

جاء تدخل المحافظ بشكل فوري أثناء تواجده بالصدفة في موقع الحادث خلال جولته الميدانية على الطريق الزراعي لمتابعة استعدادات المحافظة للانتخابات. حيث توقف المحافظ لمتابعة جهود قوات الحماية المدنية والجهات المعنية، واطمأن على سير عمليات رفع السيارة وتأمين محيط الحادث، والتي تكللت باستخراج السيارة بالكامل دون تسجيل أي إصابات بشرية، بحسب التقارير الأولية.

وفي استجابة عاجلة للواقعة، أصدر "عطية" تعليمات مباشرة لرئيس مدينة طوخ بإعداد دراسة عاجلة لتوسعة الكوبري المقام على الترعة في موقع الحادث.

وشدد المحافظ على ضرورة أن تشمل أعمال التوسعة إنشاء حاجز حماية قوي، كإجراء وقائي يضمن الحد من تكرار مثل هذه الحوادث الخطرة مستقبلًا.