كتب- محمد فتحي:

أعلنت محافظة الإسكندرية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، إغلاق الطريق الصحراوي من البوابات نظرًا لوجود شبورة مائية تعيق الرؤية.

وأهابت المحافظة في بيان لها قبل قليل، بالمواطنين وقائدي المركبات الالتزام بتعليمات المرور حرصًا على سلامتهم.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تنويها هاما، بشأن حالة الطقس خلال الساعات القليلة المقبلة.

وقالت الهيئة: من المتوقع تكون شبورة مائية من بعد منتصف الليل وحتى الساعة 10 صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناه وشمال الصعيد ووسط سيناء.

ونوهت الهيئة إلى أن الشبورة قد تؤدى إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، محذرة من هذه الظاهرة الجوية قائلة: "يجب أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة".