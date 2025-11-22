بالأسماء.. 4 مصابين في انقلاب تروسيكل بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

أصيب 4 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسم إثر انقلاب تروسيكل، اليوم السبت، على طريق خط المركب بمركز أبو المطامير في محافظة البحيرة.

تلقى اللواء محمد عمارة إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع الحادث وانتقلت سيارات الإسعاف إلى الموقع، حيث تبين إصابة عبد الكريم عباس محمد (45 عامًا)، وحمدي موسى أبو بكر عبد الوهاب (47 عامًا)، وعاشور عبد الحميد عبد الغني (50 عامًا)، وجمعة عباس محمد حميدة (50 عامًا)، جميعهم من مركز أبو المطامير.

نُقل المصابون إلى مستشفى أبو المطامير المركزي لتلقي العلاج، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق والوقوف على ملابسات الحادث.