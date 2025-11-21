مصرع 4 عناصر إجرامية في تبادل لإطلاق النار مع الأمن بقنا

قنا- عبدالرحمن القرشي:

لقي أربعة عناصر إجرامية مصرعهم، وأصيب آخر، اليوم، خلال تبادل لإطلاق الأعيرة النارية مع قوات الأمن في حملة مكبرة استهدفت بؤرة إجرامية لتجارة المخدرات بقرية حمرا دوم التابعة لمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا.

كانت الأجهزة الأمنية، شنت حملة موسعة بقيادة إدارة مكافحة المخدرات لضبط الخارجين عن القانون وعناصر الجريمة المنظمة في القرية، وبعد وصول القوات إلى موقع البؤرة الإجرامية، بادرت مجموعة من العناصر الإجرامية بإطلاق النيران على القوات، فبادلتهم قوات الأمن التعامل.

وأسفرت المواجهات عن مصرع 4 من العناصر الإجرامية، وإصابة آخر بشظايا، وجرى نقل الجثامين وإيداعها داخل مشرحة مستشفى قنا الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.