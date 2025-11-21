إعلان

مصرع 4 عناصر إجرامية في تبادل لإطلاق النار مع الأمن بقنا

كتب : عبدالرحمن القرشي

07:28 م 21/11/2025

تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة - ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قنا- عبدالرحمن القرشي:

لقي أربعة عناصر إجرامية مصرعهم، وأصيب آخر، اليوم، خلال تبادل لإطلاق الأعيرة النارية مع قوات الأمن في حملة مكبرة استهدفت بؤرة إجرامية لتجارة المخدرات بقرية حمرا دوم التابعة لمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا.

كانت الأجهزة الأمنية، شنت حملة موسعة بقيادة إدارة مكافحة المخدرات لضبط الخارجين عن القانون وعناصر الجريمة المنظمة في القرية، وبعد وصول القوات إلى موقع البؤرة الإجرامية، بادرت مجموعة من العناصر الإجرامية بإطلاق النيران على القوات، فبادلتهم قوات الأمن التعامل.

وأسفرت المواجهات عن مصرع 4 من العناصر الإجرامية، وإصابة آخر بشظايا، وجرى نقل الجثامين وإيداعها داخل مشرحة مستشفى قنا الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تبادل لإطلاق النار مع الأمن بقنا مصرع 4 عناصر إجرامية حملة مكبرة لضبط الخارجين على القانون إدارة مكافحة المخدرات

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
- تفاصيل جديدة في ثاني جلسات محاكمة رمضان صبحي بتهمة التزوير (صور)
ظواهر جوية شديدة الخطورة.. الأرصاد تحذر من الطقس والشبورة
- قرارات عاجلة من وزير التعليم ضد مدرسة "سيدز الدولية"
موعد وتشكيل.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي وشبيبة القبائل