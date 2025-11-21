أثناء عبوره الطريق الدولي.. مصرع مُسن صدمه ميكروباص بالدقهلية

لقي مُسن مصرعه إثر اصطدام سيارة ميكروباص به أثناء عبوره الطريق الدولي الساحلي أمام جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بمدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى اللواء عصام الدين هلال، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ إلى مأمور قسم شرطة جمصة من عدد من الأهالي يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بشخص في العقد السابع من عمره، ما أسفر عن وفاته في الحال.

وانتقل ضباط مباحث قسم شرطة جمصة بقيادة الرائد جاد عبدالعظيم إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين أن الحادث وقع أمام جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا نتيجة اصطدام ميكروباص بالمواطن محمد عبدالفتاح علي، 74 عامًا، مما أدى إلى وفاته فورًا.

وجرى التحفظ على السيارة والسائق، ونقل الجثمان إلى مستشفى جمصة المركزي تحت تصرف النيابة العامة، فيما حُرر المحضر اللازم بالواقعة وأُخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.