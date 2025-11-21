لتعزيز الوعي لدى الطلاب.. جامعة بنها تنظم زيارة إلى سيناء

نظمت جامعة بنها، بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري، زيارة ميدانية إلى محافظة سيناء، شملت ميناء العريش، والكتيبة 101 حرس الحدود، ومحطة التحلية بالعريش، ومنطقة الخدمات اللوجستية للهلال الأحمر.



وجاءت الزيارة في إطار حرص الجامعة على تنمية روح الانتماء الوطني لدى طلابها، بحضور العقيد حافظ إبراهيم، مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، أن الزيارة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنظيم رحلات طلابية إلى سيناء، بهدف رفع الوعي لدى الشباب، وتعريفهم بالمناطق السياحية والمعالم التاريخية والمشروعات الصناعية والاقتصادية بالمحافظة، لما تمثله من أهمية كبيرة في البناء الثقافي والمعرفي وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف "الجيزاوي" أن الجامعة تسعى، في إطار مسؤوليتها الوطنية، إلى إعداد جيل واعٍ قادر على تحمل مسؤولياته، من خلال اطلاع الطلاب على تاريخ نضال أجدادهم وتضحياتهم من أجل تحرير الأرض، إلى جانب تعريفهم بحجم الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، والتي تبعث على الفخر والاعتزاز.