بعد إخلائه بدقائق.. انهيار عقار قديم من 4 طوابق بالإسكندرية ( فيديو وصور)

كتب : محمد عامر , محمد البدري

11:40 ص 21/11/2025
    انهيار العقار (2)
    انهيار العقار (1)

انهار صباح اليوم الجمعة عقار قديم مكون من 4 طوابق، كان مأهولاً بالسكان وصادر له قرار هدم كلي لم ينفذ، في منطقة اللبان بحي الجمرك بالإسكندرية، وذلك دون حدوث أي إصابات.

تلقت غرفة عمليات حي الجمرك بلاغًا بانهيار أسقف العقار بشارع ابن عطا الله، وانتقل ضباط ومسؤولو الحي والشرطة والحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص أن العقار بناه قديم، وكان مأهولًا بالسكان، وصدر له قرار هدم كلي لم يُنفذ. وسقطت أسقف العقار قبل أن ينهار بشكل كامل حتى سطح الأرض، دون وقوع أي إصابات.

ووفقًا لشهود عيان، أنقذت العناية الإلهية السكان بعدما تم إخلاؤهم على الفور بعد ظهور تصدعات بالعقار، لينهار بعد دقائق معدودة من إخلائهم. كما جرى فرض كردون أمني لحماية المارة.

جرى تحرير محضر بالواقعة في قسم شرطة اللبان، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

