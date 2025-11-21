بالصور- محافظ أسيوط يتابع أعمال ترميم قنطرة المجذوب الأثرية

أجرى اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولة ميدانية بقنطرة المجذوب الأثرية في ميدان المجذوب بحي غرب، لمتابعة أعمال رفع كفاءة هذا المعلم التاريخي الذي يعود للعصر المملوكي، موجّهًا الجهات المختصة بسرعة ترميم النقوش والرسومات لما تحمله من قيمة فنية وأثرية فريدة.

رافق المحافظ خلال جولته كل من الدكتور نشأت حسن، المشرف العام على مناطق آثار أسيوط، وممدوح جبر رئيس حي غرب، وعلى محفوظ مدير آثار غرب أسيوط، وزينب محمد طلعت مفتش آثار أسيوط.

واستمع المحافظ إلى شرح مفصل حول تاريخ القنطرة ووظيفتها القديمة، إذ كانت تستخدم في نظام الري الحوضي لنقل المياه إلى المناطق المنخفضة التي لا تصلها المياه مباشرة، وهو أحد أنظمة الري المعروفة في مصر منذ العصور القديمة.



وشُيّدت القنطرة من الداخل بالطوب الأحمر، بينما غُلفت من الخارج بالحجر الجيري المنحوت، وتضم سورين من الجهتين الغربية والشرقية على منحدر باتجاه المجرى المائي، ووجّه المحافظ بترميمهما ورفع كفاءتهما.

كما تفقد المحافظ ثلاثة عقود نصف دائرية قائمة على دعامات رأسية، إضافة إلى الدروتين الشمالية والجنوبية، حيث تتقدم كل دعامة مصطبة نصف دائرية بارزة.



وتتميز الدعامات بنقوش حجرية بارزة تضم أشكالًا هندسية ونباتية وأخرى خرافية، من بينها حيوان أسطوري يجمع بين جسم قط ورأس طائر ذي منقار وعدة أرجل، تتدلى من رقبته سلسلة تنتهي بشجرة سرو. وشدد المحافظ على ضرورة ترميم هذه النقوش بعناية فائقة حفاظًا على قيمتها التاريخية.

وأكد اللواء أبو النصر أهمية الحفاظ الكامل على الطابع الأثري للقنطرة دون المساس بالنقوش أو الرسومات خلال أعمال الترميم، مع تكثيف جهود الترويج السياحي للمنطقة، مشيرًا إلى ما تتمتع به محافظة أسيوط من مقومات جذب متميزة تشمل رحلات طيران داخلي منتظمة يوم الثلاثاء من كل أسبوع، وبنية أساسية متطورة، وشبكة طرق حديثة، إلى جانب خدمات فندقية تدعم السياحة الداخلية والخارجية.