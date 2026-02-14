إعلان

إيران ترد على تهديدات ترامب: مصير الحاملة الأمريكية الثانية سيكون "الغرق"

كتب- مصطفى الشاعر:

11:33 ص 14/02/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

توعدت إيران بإغراق حاملة الطائرات الأمريكية "جيرالد فورد" بمجرد دخولها منطقة العمليات، معتبرة إياها هدفا ثانيا بعد الحاملة الأولى، وذلك في رد فعل سريع ومباشر على قرار واشنطن تعزيز حشودها البحرية في الشرق الأوسط.


وعبر منصة "إكس"، وجه المتحدث باسم لجنة الأمن القومي الإيراني، إبراهيم رضائي، رسالة تحدٍ للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ردا على إرسال حاملة الطائرات "جيرالد فورد" للشرق الأوسط، في خطوة تعكس حجم التوتر الدبلوماسي والعسكري بين الطرفين.

وبلغة تخلو من الدبلوماسية، كتب رضائي في تدوينته: "قال السيد ترامب إنه سيرسل حاملة الطائرات جيرالد فورد إلى المنطقة. لا تقلق! كان لدينا هدف واحد لإسقاطه، والآن أصبح لدينا هدفان". في إشارة واضحة إلى جهوزية الصواريخ الإيرانية لاستهداف التعزيزات الأمريكية الجديدة.


يأتي هذا الرد الإيراني عقب ساعات من إثارة دونالد ترامب لجدل واسع بمنشور "غامض" على منصته (تروث سوشيال)، حيث اكتفى بنشر صورة لحاملة الطائرات "فورد" دون كتابة أي تعليق، مما فتح الباب أمام سيل من التكهنات السياسية حول توقيت ودلالة هذه الرسالة الصامتة.


ويُعيد هذا الوعيد إلى الأذهان تلويح ترامب الصريح باستخدام "جيرالد فورد" كأداة ضغط عسكري، حيث أفاد مسبقا بعزمه تحريكها للمنطقة في حال طريق المسدود مع إيران، قائلاً: "سنكون بحاجة للحاملة إذا فشلنا في إبرام اتفاق".

