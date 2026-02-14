إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بمنتصف تعاملات السبت

كتب : آية محمد

12:53 م 14/02/2026

سعر الذهب

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 10 جنيهات، بمنتصف تعاملات السبت 14-2-2026، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات الصباحية؛ وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4486 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 5768 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 6730 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 7691 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 53840 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 76910 جنيهات.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 239190 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 384550 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

اليوم وغدا عطلة رسمية في بورصات المعادن العالمية.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 2.43% إلى نحو 5042 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

