لتورطه في الإتجار بالمخدرات.. المشدد 3 سنوات لفرد أمن بطور سيناء

جنوب سيناء - رضا السيد:

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء بمعاقبة فرد أمن بمركز تدريب وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة الطور بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، بتهمة الاتجار في المواد المخدرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب محمد عصمت، وعضوية المستشارين محمد علي عبد المجيد، وحامد إبراهيم عبد القادر، وأحمد مختار أبو إسماعيل، وبحضور على حامد، وكيل النيابة، وسكرتارية التحقيق محمد عبد الستار وأحمد عبد الباسط.

تفاصيل الواقعة:

تعود أحداث القضية إلى شهر سبتمبر الماضي، بعد ورود معلومات إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة سيناء الجنوبية تفيد تورط فرد الأمن في الاتجار بالمخدرات، مستخدمًا سيارة ملاكي للتنقل وتوزيع المواد على المتعاطين.

وبموجب إذن من نيابة طور سيناء، تم ضبط المتهم وما يحوزه من مخدرات بشخصه، في مسكنه، أو داخل سيارته. ونفذت قوة من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات كمينًا للمتهم، بعد ورود معلومات تفيد أنه على موعد لتسليم أحد العملاء كمية من المخدرات بالقرب من مكان عمله، وتم ضبطه بحوزته على 2 فرش حشيش مخبأة بين طيات ملابسه، و2 هاتف محمول، ومبلغ 590 جنيهًا.

كما تم تفتيش السيارة الخاصة بالمتهم، وعُثر بداخلها على كيس بلاستيك يحتوي على 75 قطعة من مخدر الحشيش تحت كرسي القيادة، وحقيبة جلدية تضم 3 قطع كبيرة داخل شنطة السيارة، ليبلغ إجمالي المضبوطات 78 قطعة متوسطة الحجم و2 فرش حشيش.

وبمواجهة المتهم، اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، وأنه يستخدم السيارة لتسهيل التنقل بين أحياء مدينة طور سيناء. وتم تحرير محضر رقم 2882 لسنة 2025 جنح طور سيناء، وأُحيلت أوراق القضية إلى محكمة جنايات جنوب سيناء، قيدت برقم 1483 كلي جنوب سيناء لسنة 2025، والتي أصدرت الحكم المشدد.

وقرر وكيل النائب العام لنيابات طور سيناء حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد، والتحفظ على السيارة المضبوطة على ذمة القضية.