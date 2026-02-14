هل يحصل شيكابالا على راتبه بعد الاعتزال؟ الزمالك يوضح الحقيقة

كشف حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك، حقيقة تقاضي محمود شيكابالا قائد الأبيض السابق، راتبه عن الموسم الحالي، رغم اعتزاله.

واعتزل محمود شيكابالا في يونيو 2025، وكان يتبقى في عقده مع الزمالك موسم إضافي، فترددت أنباء خلال الأيام الماضية، عن حصول اللاعب مستحقاته الأخيرة في عقده.

وقال المندوه في تصريحات عبر DMC: "لا أملك المعلومة بشأن تقاضي شيكابالا قيمة عقده من الزمالك حتى الآن، ما أعمله أنه تم الانتهاء من العلاقة التعاقدية معه، ولا يحصل حاليا على أي أموال من النادي".

اقرأ أيضًا:

قبل مواجهة كايزر تشيفز.. فرص تأهل الزمالك لربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية



رود خوليت: وفاة جوتا قد تكون سبباً في تراجع مستوى صلاح مع ليفربول



