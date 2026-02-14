مباريات الأمس
هل يحصل شيكابالا على راتبه بعد الاعتزال؟ الزمالك يوضح الحقيقة

كتب : هند عواد

11:36 ص 14/02/2026
    شيكابالا ونجله آدم
    شيكابالا (3)
    شيكابالا
    شيكابالا مع الجماهير المصرية (3)
    شيكابالا يقدم أفضل لاعب داخل أفريقيا
    شيكابالا 1

كشف حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك، حقيقة تقاضي محمود شيكابالا قائد الأبيض السابق، راتبه عن الموسم الحالي، رغم اعتزاله.

واعتزل محمود شيكابالا في يونيو 2025، وكان يتبقى في عقده مع الزمالك موسم إضافي، فترددت أنباء خلال الأيام الماضية، عن حصول اللاعب مستحقاته الأخيرة في عقده.

وقال المندوه في تصريحات عبر DMC: "لا أملك المعلومة بشأن تقاضي شيكابالا قيمة عقده من الزمالك حتى الآن، ما أعمله أنه تم الانتهاء من العلاقة التعاقدية معه، ولا يحصل حاليا على أي أموال من النادي".

شيكابالا حسام المندوه راتب شيكابالا

