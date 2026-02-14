وزير خارجية الصين يدعو إلى إحياء الأمم المتحدة



ميونخ- (د ب أ)

دعا وزير الخارجية الصيني وانج يي خلال مؤتمر ميونخ الدولي للأمن إلى إحياء الأمم المتحدة، معربا بوضوح عن رفضه لتحركات منفردة من جانب دول بعينها على الساحة الدولية.

وقال الوزير، وفقا للترجمة الرسمية، من دون أن يسمي الولايات المتحدة: "يجب دائما تعزيز التعددية وتقويتها. لا يجوز أن تهيمن بعض الدول على أخرى".

ودعا الوزير المجتمع الدولي إلى إعادة تنشيط نظام الأمم المتحدة وإصلاحه، قائلا: "ليس لدينا الحق في تدميره"، موضحا أن المنظمة في شكلها الحالي ليست مثالية، لكنها لا تزال أفضل وأقوى أداة في العالم، مضيفا أنها المنصة التي تمتلك فيها جميع الدول - بغض النظر عن حجمها وثروتها - صوتا وحقوقا متساوية.

وحذر وانج يي من أنه "من دون الأمم المتحدة سنعود إلى قانون الأقوى، حيث يهزم الأقوياء الضعفاء ويفرضون إرادتهم"، وأضاف: "نحن نعيش في عالم متعدد الأطراف ويجب أن نواصل الدفاع عن ذلك. هذا ما يجب أن يهيمن على العلاقات الدولية".

وأكد الوزير الصيني أن جميع الدول يجب أن تتمتع بالحقوق نفسها، وأن تلتزم أيضا بالقواعد ذاتها، سواء كانت دولا كبيرة أو صغيرة أو متوسطة، مضيفا أن بعض الدول قد تضطلع بدور قيادي لتسوية النزاعات، لكن لا ينبغي أن تكون هناك معايير مزدوجة، وأضاف: "لا يجوز أن تفرض بعض الدول إرادتها على أخرى".

وأشار وانج يي إلى أن المشكلات في إيران، على سبيل المثال، تنعكس مباشرة على الشرق الأوسط، وقال: "وهنا يجب أن نكون حذرين. يجب أن نتجنب خلق نزاعات جديدة".

واختتم الوزير مؤكدا أن الصين تريد أن تكون شريكا في كل ذلك، قائلا: "لسنا خصوما".