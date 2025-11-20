مرشح بانتخابات النواب في المنوفية ينسحب: بسبب "المال السياسي"

المنوفية - أحمد الباهي:

أعلن المحامي سامي الرفاعي، المرشح رقم 7 (رمز السفينة) بالدائرة الثانية بمحافظة المنوفية، مساء اليوم الخميس، انسحابه من سباق انتخابات مجلس النواب 2025، مرجعًا قراره إلى ما وصفه بـ"غياب العدالة في المنافسة".

أسباب الانسحاب: نفوذ ومال سياسي

نشر "الرفاعي" فيديو توضيحيًا كشف فيه عن كواليس قراره، مؤكدًا أنه رصد خلال الأيام الماضية ممارسات جعلته يوقن بأن "المنافسة لن تخرج بأصوات الناخبين الحقيقية"، وحدد أسباب انسحابه في استغلال المصالح العامة لخدمة أغراض انتخابية شخصية، وتدخل "النفوذ" للتأثير على مسار العملية الانتخابية، واستخدام "المال السياسي" بشكل فج وغير قانوني، مما يزيف إرادة الناخبين.

تزامن مع توجيهات رئاسية حاسمة

يأتي قرار انسحاب مرشح المنوفية متزامنًا مع تصريحات هامة لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، أشار فيها إلى رصد أحداث في بعض دوائر المرحلة الأولى، موجهًا الهيئة الوطنية للانتخابات بضرورة فحص كل الوقائع والشكاوى دون تردد، واتخاذ ما يلزم لضمان التعبير عن الإرادة الحقيقية للناخبين، ومراجعة الطعون بدقة لحماية سلامة العملية الانتخابية من أي خروقات، وهو ما أسفر عنه إلغاء الانتخابات في 19 دائرة بـ 7 من محافظات المرحلة الأولى.