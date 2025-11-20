واصلت أجهزة الأمن جهودها لمواجهة الجرائم المرتكبة عبر شبكة الإنترنت والتي تمس قيم وأخلاقيات المجتمع، حيث كشفت التحريات قيام ربة منزل بنشر مقاطع فيديو على حسابها الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي تضمنت محتوى خادش للحياء ويتنافى مع قيم المجتمع.

تعاون الزوج في النشر

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط ربة المنزل وزوجها، وكلاهما لهما معلومات جنائية سابقة.

اعترافات

أقرا المتهمان خلال المواجهة بارتكاب الواقعة ونشر مقاطع الفيديو على صفحات التواصل الاجتماعي بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، تمهيدًا لإحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

