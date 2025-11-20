إعلان

ضبط لحوم ومقرمشات فاسدة في بني سويف

كتب : حمدي سليمان

04:05 م 20/11/2025

لحوم فاسدة ارشيفية

نظمت مديرية تموين بني سويف، اليوم الخميس، حملة مكبرة استهدفت عدداً من المنشآت التجارية، في إطار جهودها للرقابة على الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري.

وأسفرت الحملة عن ضبط 100 كجم من اللحوم المذبوحة خارج المجازر الرسمية، إلى جانب طن من المقرمشات والشيبسي غير الصالح للاستهلاك الآدمي، كما تمكنت الحملة، التي أشرف عليها المهندس محمد عبد الرحمن وكيل وزارة التموين، من ضبط 30 كجم مصنعات لحوم فاسدة.

تم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

