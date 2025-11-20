إعلان

صرخة من أسوان.. "البيارات الطافحة" تهدد بيوت أهالي حي الأزهر -فيديو

كتب : إيهاب عمران

02:13 م 20/11/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    تأثير بيارات الصرف على منازل عزبة الأزهر
  • عرض 5 صورة
    عدم وجود صرف صحى يهدد المنازل
  • عرض 5 صورة
    طفح بيارات الصرف الصحى
  • عرض 5 صورة
    منازل عزبة الأزهر بدون صرف صحى

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

مأساة يومية متفاقمة يعيشها سكان حي الأزهر بمنطقة كيما بمدينة أسوان، حيث باتت منازلهم مهددة بالانهيار بسبب الافتقار لشبكة الصرف الصحي واعتمادهم على بيارات منزلية دائمة الطفح.

هذه البيارات لا تنشر فقط الروائح الكريهة في محيط الحي، بل تُحمّل الأهالي أعباءً مادية كبيرة هم في غنى عنها، بحسب تصريحات عبد العاطي عباس، أحد أهالي حي الأزهر، الذى تحدث مع "مصراوي" عن معاناتهم المستمرة منذ عشر سنوات قائلا: "ذهبنا لجميع المسؤولين ولم يستجب لنا أحد. أنشأنا بيارات وطرنشات أمام منازلنا، والآن أصبحت بيوتنا مهددة بالسقوط علينا في أي لحظة."

فيما تحدث إسلام ماهر، عن مشكلة التكلفة المادية: "نضطر لكسح البيارات كل أسبوعين، وتكلفة السيارة الواحدة تبلغ 200 جنيه، مما يعني أننا نعاني كثيرًا لتوفير 400 جنيه شهريًا للكسح فقط، نناشد المسؤولين سرعة توصيل الصرف الصحي رحمةً بنا ولإنقاذ منازلنا من السقوط".

ويشير مصطفى رمضان، إلى مفارقة مدهشة تزيد من حيرتهم: "محطة المعالجة الثلاثية تقع أمام منزلنا مباشرة، فلماذا لا يتم توصيل الصرف الصحي لنا؟".

ويؤكد رمضان أنهم ناشدوا جميع المسؤولين، بدءًا من المحافظ الحالي والسابقين، ورؤساء شركة مياه الصرف الصحي، ولكن دون جدوى.

ويختتم مناشدته بالتوجه إلى القيادة السياسية: "نناشد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يوجه بحل مشكلتنا، وأن يتم توصيل الصرف الصحي لنا من خلال مبادرة 'حياة كريمة' التي حولت قرى الريف المصري إلى مجتمعات حضرية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

صرخة أسوان البيارات الطافحة أهالي حي الأزهر

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مصراوي tv| أكبر قضية نصب في تركيا.. تفوقت على فيلم "غريب في بيتي".. وكيف باع محتال برج إيڤل؟
استقالات الجبهة الوطنية| "الدالي" و"سليم" أبرز المغادرين.. وخبراء يكشفون الأسباب
- بدء تطبيق تجربة السيارات بديلة التوك توك بالجيزة
- هبوط كبير في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة