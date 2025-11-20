صرخة من أسوان.. "البيارات الطافحة" تهدد بيوت أهالي حي الأزهر -فيديو

بالصور- تحصين 230 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية في الدقهلية

مأساة يومية متفاقمة يعيشها سكان حي الأزهر بمنطقة كيما بمدينة أسوان، حيث باتت منازلهم مهددة بالانهيار بسبب الافتقار لشبكة الصرف الصحي واعتمادهم على بيارات منزلية دائمة الطفح.

هذه البيارات لا تنشر فقط الروائح الكريهة في محيط الحي، بل تُحمّل الأهالي أعباءً مادية كبيرة هم في غنى عنها، بحسب تصريحات عبد العاطي عباس، أحد أهالي حي الأزهر، الذى تحدث مع "مصراوي" عن معاناتهم المستمرة منذ عشر سنوات قائلا: "ذهبنا لجميع المسؤولين ولم يستجب لنا أحد. أنشأنا بيارات وطرنشات أمام منازلنا، والآن أصبحت بيوتنا مهددة بالسقوط علينا في أي لحظة."

فيما تحدث إسلام ماهر، عن مشكلة التكلفة المادية: "نضطر لكسح البيارات كل أسبوعين، وتكلفة السيارة الواحدة تبلغ 200 جنيه، مما يعني أننا نعاني كثيرًا لتوفير 400 جنيه شهريًا للكسح فقط، نناشد المسؤولين سرعة توصيل الصرف الصحي رحمةً بنا ولإنقاذ منازلنا من السقوط".

ويشير مصطفى رمضان، إلى مفارقة مدهشة تزيد من حيرتهم: "محطة المعالجة الثلاثية تقع أمام منزلنا مباشرة، فلماذا لا يتم توصيل الصرف الصحي لنا؟".

ويؤكد رمضان أنهم ناشدوا جميع المسؤولين، بدءًا من المحافظ الحالي والسابقين، ورؤساء شركة مياه الصرف الصحي، ولكن دون جدوى.

ويختتم مناشدته بالتوجه إلى القيادة السياسية: "نناشد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يوجه بحل مشكلتنا، وأن يتم توصيل الصرف الصحي لنا من خلال مبادرة 'حياة كريمة' التي حولت قرى الريف المصري إلى مجتمعات حضرية.